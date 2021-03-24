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Общество

13:47

Названы самые спонтанные ночные покупки россиян

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночью жители России более активно тратят деньги на товары для животных, детей, а также домашнюю утварь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Уточняется, что в категории "Товары для животных" средний чек в три раза превышает дневной. Кроме того, в "Товарах для дома" он оказался больше на 98%, в "Ресторанах" – на 81%, а в категории "Товары для детей" – на 62%.

Помимо этого, в ночное время суток россияне больше платят за медицину, страхование, а также фастфуд. Траты на автомобиль, софт, образование и красоту в этот период становятся ниже. Ночной средник чек за автотовары на 79% ниже дневного, на программное обеспечение и игры – на 60%, а на товары для ухода за собой – примерно на треть.

Специалисты отметили, что поведение потребителей в минувшем году изменилось. Весной многие стали тратить меньше из-за того, что не посещали рестораны и были вынуждены отказаться от туристических поездок.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в списке городов с самой высокой стоимостью жизни. Минимальная необходимая сумма для проживания одного человека рассчитывалась по сумме четырех усредненных показателей: стоимость аренды однокомнатной квартиры, проезда, коммунальных услуг и размера прожиточного минимума для трудоспособного населения.

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