Перечислены способы сэкономить в путешествии

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Перечислены способы сэкономить деньги в путешествии. Об этом рассказала тревел- и фудблогер Анна Сатурова в эфире радио Sputnik.

Эксперт заявила, что пляжный отдых обойдется дешевле при покупке тура. При этом в случае путешествия на 2–3 дня по крупному городу выгоднее окажется спланировать поездку самому.

В первую очередь, стоит уменьшить расходы на дорогу. Для этого нужно постоянно следить за ценами на билеты на сайтах-агрегаторах. Сатурова посоветовала летать лоукостерами, но обращать внимание на нормы провоза багажа.

"Многие покупают дешевые билеты, не смотрят нормы, а потом попадают на деньги", – рассказала Сатурова.

В вопросе проживания Сатурова порекомендовала обратить внимание на квартиры на сайтах-агрегаторах и порталах по поиску жилья.

"Можно бронировать не целые квартиры, а комнаты, это выходит раза в три дешевле. Есть вариант хостелов, но смотрите рейтинг и отзывы", – объяснила блогер.

При заселении в квартиру можно сэкономить на еде, так как появится возможность готовить еду самостоятельно. Сатурова посоветовала покупать еду на завтрак в супермаркетах. Это, по мнению блогера, значительно уменьшит траты.

Кроме того, существует такой вид съема жилья, как каучсерфинг. В этом случае можно пожить у кого-то бесплатно, но следует внимательно выбирать хозяев жилья. Сделать это помогут отзывы в Сети.

Путешествовать выгоднее поможет поездка в компании. Кроме того, экономить можно на передвижениях.

"Всегда скачивать карты, узнавать заранее об общественном транспорте, чтобы не тратить деньги на такси. Между городами можно перемешаться на BlaBlaCar", – заключила спикер.

В ночь с 17 на 18 марта в России стартовал очередной этап программы туристического кешбэка. Участники программы могут вернуть 20% стоимости тура или отеля. Главное условие – оплата бронирования картой "Мир".

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