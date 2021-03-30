Экономисты назвали способ пассивно получать 100 тысяч рублей в месяц

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С помощью инвестиций в ценные бумаги можно начать получать дополнительный доход в 100 тысяч рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экономистов.

По словам аналитика компании "Фридом Финанс" Евгения Миронюка, дивиденды от акций, купоны от облигаций, а также выплаты из фондов недвижимости – главные способы получения ренты, которая может достигать 6–7% годовых.

Для ежемесячного получения дополнительных 100 тысяч рублей нужно вложить порядка 20 миллионов рублей, добавил специалист.

Помимо этого, управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко рекомендовал начинающим инвесторам обратить внимание на облигации, тогда как опытным – на дивидендные акции. Он отметил, что при агрессивной стратегии управления последние позволяют получать 6–7% дивидендной доходности.

Также для получения дополнительного дохода можно открыть банковский депозит и вкладывать в недвижимость или чужой бизнес-проект, заключил эксперт.

Ранее доктор экономических наук Сергей Смирнов заявил, что исключение спонтанных трат позволит существенно сэкономить средства. По его словам, более осознанный подход к потреблению поможет накоплению денег. К наиболее вредным потребительским привычкам специалист отнес спонтанные траты, которые за месяц могут "съесть" значительную часть бюджета.