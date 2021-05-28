Россияне стали чаще интересоваться вторичным жильем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последний год интерес жителей России к покупке вторичного жилья вырос почти в два раза (на 86%). Чаще всего готовую недвижимость хотят приобрести жители Москвы (47%), Санкт-Петербурга (17%) и Краснодарского края (3,1%), а также Московской (2,7%), Самарской и Свердловской областей (по 1,7%) Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитический центр ЦИАН.

По информации компании, в среднем по России большинство запросов (37%) пришлось на двухкомнатные квартиры. Похожей оценки придерживаются и эксперты сервиса по подбору недвижимости для инвестиций Realiste.

"Наиболее востребованы двухкомнатные квартиры в пределах 10 миллионов рублей. В условиях перехода многих граждан на полную или частичную удаленку одна из комнат стала рабочей. Однокомнатные тоже пользуются популярностью, чаще всего их берут для сдачи в аренду", – уточнил основатель Realiste Алексей Гальцев.

Одной из основных причин высокого спроса на вторичное жилье стало резкое подорожание новых квартир, рассказал главный аналитик "Циан.Ипотека" Виктория Кирюхина. Она отметила, что запуск льготных ипотечных программ привел к ажиотажу в сегменте новостроек. Поэтому начал расти интерес граждан к вторичному рынку, где цены поднимались не такими быстрыми темпами.

По словам почетного члена Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, с конца лета минувшего года цены на новостройки в регионах выросли в среднем с 10 до 30%. В свою очередь, вторичные квартиры подорожали только на 10–15%.

Помимо этого, аналитики отметили растущую доступность жилищных кредитов. По данным компании "ДОМ.РФ" и агентства Frank RG, в апреле этого года на вторичном рынке выдано 150 тысяч займов на 386 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 93%.

Популярность вторичного жилья эксперты объясняют и широким предложением на рынке. Таким образом, клиенты могут подобрать уже готовую квартиру в любом округе города и не ждать, пока она будет сдана, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

"Более того, вторичное жилье чаще всего находится в старых районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. У новостроек часто с этим бывают проблемы. Формирование инфраструктуры в районе новой застройки в среднем занимает 5–10 лет, поэтому те, кому срочно нужно жилье, чаще выбирают вторичку", – уточнил специалист.

Гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов ранее назвал главные ошибки при продаже недвижимости. Специалист посоветовал пользоваться банковской ячейкой для хранения средств до завершения сделки, а также отказаться от выплаты цены объекта в рассрочку.