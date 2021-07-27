В Даниловском районе построят дом на 311 квартир по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Дубининской улице в Даниловском районе Москвы в 2023 году введут в эксплуатацию жилой дом на 311 квартир по программе реновации. Об этом сообщается на mos.ru.
"В Даниловском районе по адресу улица Дубининская, владения 59–69, идет строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству котлована", – рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
В материале отмечается, что из 311 квартир 100 будут однокомнатными, 126 – двухкомнатными, 85 – трехкомнатными. Их общая площадь составит 18 274,8 квадратного метра. Для жильцов дома предусмотрен подземный паркинг.
"Улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – говорится в сообщении.
Фасад выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них установят корзины под кондиционеры. Лоджии остеклят.
В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для хранения уборочного инвентаря. В доме установят лифты грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Для удобства людей с колясками и маломобильных граждан вход в здание сделают на одном уровне с землей.
Рядом с домом появятся деревья, кустарники, газоны и цветники. Также в планах обустроить детскую и спортивную площадки, организовать места для отдыха.
Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации были построены 128 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров. 107 из них уже переданы под заселение.
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