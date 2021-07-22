Два дома в ВАО будут переданы под заселение по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
До конца года для заселения по программе реновации будет передана новостройка, расположенная по адресу улица Плеханова, владение 22. В ней будут жить 163 семьи из двух домов.
Кроме того, 140 семей получат квартиры в доме по адресу Зеленый проспект, владение 97А, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, всего в программу реновации в Восточном административном округе включено 1 062 дома, в которых проживают 209,6 тысячи жителей. 88 стартовых площадок подобрали для волнового расселения жителей в ВАО.
"Программа реновации в ВАО началась в 2018 году с расселения жителей пятиэтажек на улице Константина Федина в дом 62Б на улице 5-й Парковой. Всего с начала реализации программы в Восточном округе в новые квартиры расселяются жители из 55 домов", – пояснил Левкин.
Он добавил, что до 2024 года в ВАО по реновации в первом этапе запланировано расселение 38 тысяч человек. Сейчас они проживают в 220 пятиэтажках.
Ранее на улице Новочеремушкинской начали строить по программе реновации дом на 204 квартиры.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что за возведением объекта будет следить специалист комитета, а также будет составлена программа проверок, которая охватит весь период строительных работ.
Собянин осмотрел первую заселяемую в Солнцеве новостройку программы реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: