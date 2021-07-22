Два дома в ВАО будут переданы под заселение по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

До конца года для заселения по программе реновации будет передана новостройка, расположенная по адресу улица Плеханова, владение 22. В ней будут жить 163 семьи из двух домов.

Кроме того, 140 семей получат квартиры в доме по адресу Зеленый проспект, владение 97А, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, всего в программу реновации в Восточном административном округе включено 1 062 дома, в которых проживают 209,6 тысячи жителей. 88 стартовых площадок подобрали для волнового расселения жителей в ВАО.

"Программа реновации в ВАО началась в 2018 году с расселения жителей пятиэтажек на улице Константина Федина в дом 62Б на улице 5-й Парковой. Всего с начала реализации программы в Восточном округе в новые квартиры расселяются жители из 55 домов", – пояснил Левкин.

Он добавил, что до 2024 года в ВАО по реновации в первом этапе запланировано расселение 38 тысяч человек. Сейчас они проживают в 220 пятиэтажках.

Ранее на улице Новочеремушкинской начали строить по программе реновации дом на 204 квартиры.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что за возведением объекта будет следить специалист комитета, а также будет составлена программа проверок, которая охватит весь период строительных работ.