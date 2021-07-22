На Новочеремушкинской улице начали строить дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На улице Новочеремушкинской начали строить по программе реновации дом на 204 квартиры, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что за возведением объекта будет следить специалист комитета, а также будет составлена программа проверок, которая охватит весь период строительных работ.

"В проверках в обязательном порядке примет участие Центр экспертиз, который проведет необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований", – приводятся в материале слова Войстратенко.

Уточняется, что на первом этаже расположится вестибюль, комната консьержа, лифтовые холлы, колясочные. Нежилые помещения отдадут под предприятия сферы услуг.

На территории около дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. Также там оборудуют площадки для детей и занятий спортом. Разрешение на строительство здания действует до декабря 2022 года.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев оценил ход работ по программе реновации в столице. По его словам, на сегодняшний день в городе проектируется и строится 305 домов. Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров.

Бочкарев добавил, что с начала реализации программы реновации были построены 128 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров. 107 из них уже переданы под заселение.