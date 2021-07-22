Какие станции метро недоступны с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:54

На Новочеремушкинской улице начали строить дом по программе реновации

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На улице Новочеремушкинской начали строить по программе реновации дом на 204 квартиры, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что за возведением объекта будет следить специалист комитета, а также будет составлена программа проверок, которая охватит весь период строительных работ.

"В проверках в обязательном порядке примет участие Центр экспертиз, который проведет необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований", – приводятся в материале слова Войстратенко.

Уточняется, что на первом этаже расположится вестибюль, комната консьержа, лифтовые холлы, колясочные. Нежилые помещения отдадут под предприятия сферы услуг.

На территории около дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. Также там оборудуют площадки для детей и занятий спортом. Разрешение на строительство здания действует до декабря 2022 года.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев оценил ход работ по программе реновации в столице. По его словам, на сегодняшний день в городе проектируется и строится 305 домов. Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров.

Бочкарев добавил, что с начала реализации программы реновации были построены 128 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров. 107 из них уже переданы под заселение.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать