На Новочеремушкинской улице начали строить дом по программе реновации

14:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На улице Новочеремушкинской начали строить по программе реновации дом на 204 квартиры, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что за возведением объекта будет следить специалист комитета, а также будет составлена программа проверок, которая охватит весь период строительных работ.
"В проверках в обязательном порядке примет участие Центр экспертиз, который проведет необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований", – приводятся в материале слова Войстратенко.
Уточняется, что на первом этаже расположится вестибюль, комната консьержа, лифтовые холлы, колясочные. Нежилые помещения отдадут под предприятия сферы услуг.
На территории около дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. Также там оборудуют площадки для детей и занятий спортом. Разрешение на строительство здания действует до декабря 2022 года.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев оценил ход работ по программе реновации в столице. По его словам, на сегодняшний день в городе проектируется и строится 305 домов. Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров.
Бочкарев добавил, что с начала реализации программы реновации были построены 128 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров. 107 из них уже переданы под заселение.
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