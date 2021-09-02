Собянин рассказал о крупных проектах благоустройства в ЮВАО

19:36
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин рассказал о крупных проектах благоустройства в Юго-Восточном административном округе.
В ходе встречи с жителями мэр заявил, что в ближайшие 5–7 лет городу предстоит реконструировать около 30 набережных.
"Например, на ЗИЛе в северной части мы обустроили набережную, там красивая набережная стала, первоклассная. В части, которая начала строиться, там ничего нет, но тоже будет обустроена в ближайшие годы, появится новая набережная", – отметил градоначальник.
Также, по словам Собянина, власти планируют уделить внимание прудам-регуляторам в ЮВАО. Большую часть работ по очистке и благоустройству водоемов планируется завершить в 2022–2023 годах.
"Это будет такая изюминка для всего района. Он просто преобразится", – заявил мэр.
Он также сообщил о планах по благоустройству парка "Кузьминки". Работы намерены выстроить таким образом, чтобы не нарушить природу.
Ранее Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" на западе Москвы. Там обустроят новые зоны отдыха, приведут в порядок спортивные и детские площадки.
В частности, в сквере у библиотеки имени Анны Ахматовой в Крылатском идет реконструкция открытой сцены, на которой по праздникам проводят различные развлекательные мероприятия. Там же заменят газоны и высадят свыше 630 кустарников, параллельно обновят детские площадки. Между тем во дворах жилых домов между Рубежным проездом и Крылатской улицей создадут пешеходные маршруты с местами для отдыха, скамейками и цветниками, а на территории школы № 1 133 создадут спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной площадкой и дорожками для бега.
Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" на западе Москвы
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