Реконструкция Сыромятнического тоннеля сохранит его красоту и уникальность – Собянин

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин рассказал о реконструкции знаменитого трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде. Об этом он написал в своем блоге.

"Этот тоннель XIX века является одним из живописных уголков исторической Москвы. Но поверх него проходит линия наземного метро МЦД-2. А для будущего диаметра МЦД-4 компания "РЖД" должна построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов", – объяснил градоначальник.

По словам Собянина, первоначальный проект, который вызвал общественную критику, был в конечном итоге отвергнут. Проектировщиков попросили учесть как сохранение первозданной красоты объекта, так и возможности для расширения пригородного железнодорожного сообщения. В новой версии тоннель не будет радикально изменен, также сохранится уникальное сплетение трамвайных путей.

Градоначальник подчеркнул, что власти города будут следить за ходом работ.

С 28 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года перекрыт участок Сыромятнического проезда от дома 3/9, строения 2, по 3-му Сыромятническому переулку до дома 10, строения 11, по улице Нижней Сыромятнической. Данное решение, по информации Дептранса, реализовано для реконструкции железнодорожного путепровода.