Ко Дню города в парке "Сокольники" завершили благоустройство Собачьего пруда

Фото: комплекс городского хозяйства
Специалисты комплекса городского хозяйства закончили реконструкцию Собачьего пруда в парке "Сокольники" на востоке Москвы.
Отмечается, что им удалось очистить дно пруда от иловых отложений и демонтировать старое деревянное берегоукрепление. Также было выровнено ложе дна и сделан надежный водоупорный слой из многослойной мембраны. Береговую линию устроили откосной.
Отмечается, что для того, чтобы поддерживать качество воды, сделали 3 зоны биоплато площадью 200 квадратных метров. В них высадили ирис обыкновенный и болотный, сусак зонтичный, рогоз узколистный и кувшинки. По словам специалистов, они будут защищать воду от размножения водорослей, вызывающих цветение пруда.
"Столичные водоемы – важная составляющая формирования городской среды. Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей", – отметил заммэра столицы Петр Бирюков.
Ранее на юге столицы местные жители добились решения экологической проблемы Большого Чертановского пруда, который несколько лет загрязнялся нефтепродуктами. Как сообщили представители Мосводостока, оказалось, что загрязнение происходит через грунт из локальной водосточной сети.
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