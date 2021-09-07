Разворотнева: москвичи добились решения экопроблемы Большого Чертановского пруда

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На юге столицы местные жители добились решения экологической проблемы Большого Чертановского пруда, который несколько лет загрязнялся нефтепродуктами. Об этом рассказала советник мэра Москвы по ЖКХ, член экспертного совета уполномоченного по правам человека в столице Светлана Разворотнева.

По ее словам, загрязняющие вещества попадали в пруд через коллектор, подпитывающий водоем сточными водами.

Нефтепродукты находили не только в самом водоеме, но и в колодце на территории автозаправки, которая находится неподалеку, и в инженерных коммуникациях, расположенных рядом с ней. Долгое время эту проблему не удавалось решить.

Как сообщили представители Мосводостока, оказалось, что загрязнение происходит через грунт из локальной водосточной сети.

Разворотнева отметила, что необходимо выяснить, какие меры принимались, чтобы прекратить загрязнение водоема.

"Нам важно понять, предпринимали ли сотрудники и руководство автозаправочной станции все необходимые меры для того, чтобы нефтепродукты не попадали в почву и наш пруд. Экология Москвы напрямую зависит от осознанного отношения к ней не только жителей, но и предприятий, осуществляющих здесь свою деятельность", – подчеркнула она.

Разворотнева предложила законодательно ужесточить меры ответственности для предприятий, которые наносят вред окружающей среде.

Так, за умышленные преступления предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, за особо тяжкие – до 10 лет. Также предлагается увеличить в 10 раз штрафы за преступления в экологической сфере.

Ранее Разворотнева заявила, что практику создания частных пунктов сбора отходов и продвижение просветительских проектов в области экологии необходимо поддерживать на государственном уровне. По ее мнению, в текущий момент небольшие экологические стартапы берут на себя роль драйвера раздельного сбора мусора, успешно реализуя задачу, с которой до сих пор не смогли справиться региональные операторы.