Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Москвичам показали благоустройство Гольяновского пруда. Обещают, что получится новое общественное пространство для отдыха и развлечений. В районе водоема высадят 200 деревьев и 2 тысячи кустарников. У Алтайской улицы возведут спортивный кластер с современным футбольным полем, кортами и площадками для волейбола и баскетбола. Напротив одного из домов по Уссурийской улице можно будет подняться на смотровую площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.