Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр

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Команда ПКР заняла четвертое место в общем медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. В общей сложности у спортсменов из РФ 36 золотых медалей, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Первое место в общем зачете занимает Китай – у этой страны 95 золотых медалей, серебряных – 60, бронзовых – 51. На второй строчке Великобритания с результатом 41–38–44. Третью строчку занимают Соединенные Штаты.

Сборная Китая выигрывает медальный зачет летних Паралимпийских игр с 2004 года. Паралимпиада в Пекине завершится в воскресенье, 5 сентября.

Накануне спортсмены Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золотые медали в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука. Стрелки выступали в категории для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В финале они обыграли дуэт из Италии со счетом 5–4.

До этого российские пловцы завоевали золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 метров. Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев победили с результатом 4 минуты 6,59 секунды, побив мировой рекорд.