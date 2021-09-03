Российские пловцы завоевали золото Паралимпиады в комбинированной эстафете 4х100 м

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Российские пловцы завоевали золотые медали Паралимпийских игр в Токио в комбинированной эстафете 4х100 метров.

Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев победили с результатом 4 минуты 6,59 секунды, побив мировой рекорд.

Серебро досталось команде Австралии, а бронзу получила сборная Италии. Спортсмены соревновались в категориях с S6 по S10. В ней представлены пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата.

На счету российских спортсменов теперь 34 золотые, 29 серебряных и 43 бронзовые награды. Команда занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады после Китая и Великобритании. Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.