Ищиулова завоевала серебро Паралимпиады в плавании на 100 м баттерфляем

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российская спортсменка Виктория Ищиулова стала серебряным призером Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем, преодолев дистанцию за 1 минуту 10,80 секунды.

Первое место заняла представитель США Джессика Лонг (1 минута 9,87 секунды), третьей стала колумбийка Лаура Каролина Гонсалес Родригес (1 минута 20,93 секунды).

Спортсменки состязались в категории S8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), ампутациями и церебральным параличом.

Ранее Ищиулова, Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко и Ани Палян выиграли серебряные медали Паралимпийских игр в Токио в комбинированной эстафете 4х100 метров. Спортсменки продемонстрировали результат в 4 минуты 55,55 секунды.