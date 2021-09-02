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Спорт

14:42

Россиянки завоевали серебро Паралимпиады в комбинированной эстафете 4х100 метров

спорт

Фото: ТАСС/Zuma/Kim Price

Российские пловчихи Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян выиграли серебряные медали Паралимпийских игр в Токио в комбинированной эстафете 4х100 метров. Спортсменки продемонстрировали результат в 4 минуты 55,55 секунды.

Золотые медали достались сборной США, показавшей время 4 минуты 52,40 секунды. Российские пловчихи уступили победительницам 3,15 секунды. Тройку лучших замкнула сборная Австралии (3,30).

Спортсменки выступали в категориях с S5 по S10 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).

Две девушки из состава эстафетной команды – Анастасия Гонтарь и Виктория Ищиулова – ранее выиграли золотые медали токийской Паралимпиады в заплывах на 50 метров вольным стилем.

На данный момент в активе команды ПКР 32 золотые, 23 серебряные и 40 бронзовых наград. Она располагается на третьем месте в неофициальном медальном зачете.

Ранее сообщалось, что российские пловцы Вячеслав Емельянцев и Валерия Шабалина стали обладателями серебряных медалей, а спортсмен Владимир Даниленко принес команде ПКР бронзовую награду в плавании на 50 метров на спине.

В девятый день Паралимпийских игр в Токио разыграют 48 комплектов наград

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