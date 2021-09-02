Пловец Жданов будет знаменосцем делегации ПКР на церемонии закрытия Паралимпиады

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Знаменосцем делегации спортсменов Паралимпийского комитета России на церемонии закрытия Игр в Токио будет многократный призер Паралимпиады, пловец Роман Жданов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности президента ПКР Павла Рожкова.
Уточняется, что в Токио Жданов завоевал две золотые и две бронзовые медали.
"Знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Паралимпийских игр будет пловец Роман Жданов. Всего около 180 человек будет в составе нашей делегации на церемонии закрытия", – рассказал Рожков.
Церемония закрытия игр состоится 5 сентября.
Ранее российский пловец Андрей Калина завоевал золото Паралимпиады в Токио на 200-метровке комплексным плаванием. Спортсмен одержал победу с результатом 2 минуты 14,90 секунды. На втором месте оказался австралиец Тимоти Ходж, который отстал на 0,52 секунды. Бронза досталась французу Юго Дидье с отставанием на 2,25 секунды.
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