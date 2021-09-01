Таймазов завоевал золото на Паралимпиаде в метании клаба

Фото: facebook.com/Муса-Таймазов

Россиянин Муса Таймазов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в метании клаба.

Спортсмен показал результат 35,42 метра, побив мировой рекорд.

Серебро досталось сербу Желько Димитриевичу (35,29 метра), который в июне установил предыдущий мировой рекорд с результатом 34,71 метра. Бронзовую медаль завоевал словак Мариан Курея (30,66 метра).

Спортсмены выступали в категории F51 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Для ПКР это 89-я медаль Паралимпиады. Всего в активе российских спортсменов 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей.

Ранее российский пловец Андрей Калина завоевал золото Паралимпиады в Токио на 200-метровке комплексным плаванием. Спортсмен одержал победу с результатом 2 минуты 14,90 секунды. На втором месте оказался австралиец Тимоти Ходж, который отстал на 0,52 секунды. Бронза досталась французу Юго Дидье с отставанием на 2,25 секунды.

