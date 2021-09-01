Липатникова и Ищиулова завоевали золотые медали Паралимпиады

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Российская легкоатлетка Галина Липатникова завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Еще одну медаль получила пловчиха Виктория Ищиулова на 50-метровке кролем в классе S8.

Липатникова показала результат 11,03 метра. Серебряную медаль завоевала испанка Мириам Матринес Рико (9,62 метра), а бронзовую – китаянка У Цин (9,36 метра). Легкоатлетки выступали в категории F36 – лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ищиулова победила с результатом 29,91 секунды. Серебро досталось Сесилии Херонимо де Араужо (+0,92 секунды), а бронза – итальянке Ксении Франческа Палаццо (+1,26 секунды).

Теперь на счету Паралимпийского комитета России 31 золотая медаль, 19 серебряных и 36 бронзовых. Команда занимает второе место в общем медальном зачете после Китая.

Ранее стало известно, что российский пловец Андрей Калина завоевал золото Паралимпиады в Токио. Он одержал победу с результатом 2 минуты 14,90 секунды на 200-метровой дистанции. Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.