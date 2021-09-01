Мария Павлова завоевала золото Паралимпиады в плавании на дистанции 100 м брассом

Фото: facebook.com/RussianParalymp

Россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио в заплыве на 100 метров брассом в классе SB7. Спортсменка одержала победу с результатом 1 минута 31,44 секунды.

Серебро завоевала американка Джессика Лонг, отстав на 3,38 секунды, а бронзу – австралийка Тиффани Кейн, которая прибыла позже на 3,58 секунды.

Таким образом, на счету российских спортсменов 27 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовые награды. Всего на счету команды 80 медалей.

Ранее медали команде Паралимпийского комитета России (ПКР) принесли Наталья Буткова (серебро в 50-метровке брассом), Валерия Шабалина (золото на дистанции в 200 метров комплексным плаванием) и Андрей Николаев (золото на 400 метрах вольным стилем).