Россиянка Шабалина выиграла золото Паралимпиады на дистанции 200 м комплексным плаванием

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Россиянка Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием. 26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 20,99 секунды.

На втором месте оказалась британка Бетани Ферт с результатом в 2 минуты 23,19 секунды, на третьем – ее соотечественница Луиза Фиддс и результат 2 минуты 29,21 секунды. Девушки соревновались в категории S14 (атлеты с интеллектуальными нарушениями).

Это уже третья золотая медаль Шабалиной на Играх в Токио. Ранее она победила на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем. Она является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

На данный момент Паралимпийский комитет России занимает третье место в медальном зачете. Спортсмены завоевали 24 золотые, 13 серебряных и 33 бронзовые награды.

