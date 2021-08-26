Калина завоевал золото на Паралимпиаде в плавании на 100 метров брассом

Фото: ТАСС/John Walton

Россиянин Андрей Калина завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Россиянин стал лучшим в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту 7,24 секунды. Калина выступал в категории SB8.

Ранее золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио завоевала россиянка Анастасия Гонтарь. Спортсменка одержала победу в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10. Гонтарь пришла к финишу первой со временем 27,38 секунды. На втором месте оказалась нидерландка Шанталь Зийдервельд (+0,04).

