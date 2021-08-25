Россиянка Гонтарь завоевала золото в плавании на Паралимпийских играх в Токио

Фото: facebook.com/RussianParalymp
Россиянка Анастасия Гонтарь одержала победу в плавании на Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка взяла золото на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10.
Гонтарь пришла к финишу первой со временем 27,38 секунды.
На втором месте оказалась нидерландка Шанталь Зийдервельд (+0,04). Бронзу Паралимпиады получила канадка Орели Ривар (+0,73).
Гонтарь принесла делегации спортсменов России третье золото на Паралимпийских играх в Токио.
При этом россиянка Дарья Пикалова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем. Ее результат составил 1 минуту 05,86 секунды.
Ранее в среду, 25 августа, Валерия Шабалина стала лучшей в плавании на 100 метров баттерфляем в классе S14.
Золото на дистанции 50 метров брассом в классе SB3 взял российский пловец Роман Жданов. Спортсмен показал результат 46,49 секунды и побил мировой рекорд.
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