Пловец Жданов выиграл золото Паралимпиады в Токио на 50-метровке брассом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский пловец Роман Жданов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады в Токио на дистанции 50 метров брассом в классе SB3.

Спортсмен показал результат 46,49 секунды и побил мировой рекорд, который принадлежал итальянцу Эфрему Морелли (47,49). Вторым стал испанец Мигель Луке (+2,59 секунды), третье место занял японец Такаюки Судзуки (+2,83). Еще один представитель России Максим Емельянов стал пятым (+4,14).

Ранее золото на Паралимпиаде в Токио завоевала российская пловчиха Валерия Шабалина. Спортсменка стала лучшей в плавании на 100 метров баттерфляем в классе S14. Шабалина одержала победу со временем 1 минута 03,59 секунды, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68).