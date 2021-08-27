Российские шпажистки стали бронзовыми призерами Паралимпиады в Токио

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Российские шпажистки завоевали бронзовые медали Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках. В решающем поединке спортсменки победили представительниц Гонконга со счетом 45:34.
Таким образом, шпажистки Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная) завоевали четвертую медаль для российских фехтовальщиков.
Ранее российский шпажист Александр Кузюков выиграл золотую медаль в фехтовании на колясках на Паралимпийских играх в Токио. Со счетом 15:8 в финале ему удалось одолеть бразильца Жоване Гиссоне.
Максим Шабуров стал серебряным призером турнира по фехтованию на шпагах в категории B на Паралимпийских играх.
Также серебряную медаль завоевала шпажистка Виктория Бойкова в соревнованиях по фехтованию на колясках. Спортсменка уступила китаянке Шумэй Тань со счетом 0:3.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: