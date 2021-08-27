Российские шпажистки стали бронзовыми призерами Паралимпиады в Токио

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Российские шпажистки завоевали бронзовые медали Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках. В решающем поединке спортсменки победили представительниц Гонконга со счетом 45:34.

Таким образом, шпажистки Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная) завоевали четвертую медаль для российских фехтовальщиков.

Ранее российский шпажист Александр Кузюков выиграл золотую медаль в фехтовании на колясках на Паралимпийских играх в Токио. Со счетом 15:8 в финале ему удалось одолеть бразильца Жоване Гиссоне.

Максим Шабуров стал серебряным призером турнира по фехтованию на шпагах в категории B на Паралимпийских играх.

Также серебряную медаль завоевала шпажистка Виктория Бойкова в соревнованиях по фехтованию на колясках. Спортсменка уступила китаянке Шумэй Тань со счетом 0:3.