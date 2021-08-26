Россиянка Бойкова завоевала серебро в фехтовании на Паралимпиаде в Токио

Фото: paralymp.ru

Российская шпажистка Виктория Бойкова завоевала серебряную медаль на соревнованиях по фехтованию на колясках на Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка уступила китаянке Шумэй Тань со счетом 0:3.

Бойкова выступала в классе B, в котором соревнуются спортсмены, плохо контролирующие тело, однако полноценно использующие одну или обе руки.

32-летняя шпажистка является двукратной чемпионкой мира, обладательницей серебряной и бронзовой медалей мирового первенства, чемпионкой Европы, а также многократной победительницей этапов Кубка мира.

Ранее на Паралимпиаде россиянин Александр Кузюков выиграл золотую медаль в ​фехтовании на колясках в классе B. Со счетом 15:8 в финале он одолел бразильца Жоване Гиссоне.

В настоящее время на счету российских спортсменов шесть золотых наград, пять серебряных и шесть бронзовых. Таким образом, команда передвинулась на третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается сборная Китая, на второй – Великобритании.

