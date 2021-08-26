Пловчиха Разетдинова стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российская пловчиха Аделина Разетдинова взяла бронзу на Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка пришла третьей на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.

Золотую медаль забрала ирландка Эллен Кин (1 минута 19,93 секунды). Второй к финишу пришла новозеландка Софи Паскоу (+0,39 секунды).

От победительницы Разетдинована отстала на 4,84 секунды. Бронзовая медаль спортсменки стала 16-й в копилке России на Паралимпиаде.

Ранее стало известно, что бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио завоевал пловец Владимир Сотников.

Серебро в соревнованиях по комплексному плаванию на дистанции 200 метров взял Андрей Граничка.