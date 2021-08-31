Наталья Буткова завоевала серебро Паралимпиады на 50-метровке брассом

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российская пловчиха Наталья Буткова завоевала серебро Паралимпиады в Токио на 50-метровке брассом.

Спортсменка выступает в классе SB3. Буткова преодолела зачетную дистанцию с результатом 1 минута 0,54 секунды.

Победительницей заплыва стала испанка Марта Фернандес Инфанте (результат – 58,21 секунды). На третьей позиции расположилась представительница Мексики Нели Миранда Эррера (1 минута 1,6 секунды).

В активе команды ПКР 71 награда: 24 золотых, 14 серебряных и 33 бронзовых медали.

Ранее во вторник, 31 августа, россиянка Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием.