Россиянин Торсунов стал победителем Паралимпиады в прыжках в длину

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Российский прыгун в длину Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Спортсмен, представляющий команду ПКР, показал результат 5,76 метра. Соревнования проходили среди спортсменов с нарушениями координации.

Команда Паралимпийского комитета России находится на третьей строчке неофициального медального зачета. На счету россиян 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награда. Первое место занимает сборная Китая, а второе – Великобритании.

Ранее в понедельник, 30 августа, российский легкоатлет Антон Прохоров завоевал золотую медаль в беге на 100 метров. Еще одну золотую награду получил пловец Богдан Мозговой за победу в заплыве на 100 метров на спине.