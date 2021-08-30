Россиянин Прохоров завоевал золото в беге на 100 метров на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Marcus Brandt/dpa
Российский легкоатлет Антон Прохоров завоевал золотую медаль в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 12,04 секунды.
Второе место занял представитель Бразилии Винисиус Гонсалвес Родригес с результатом 12,05 секунды. Бронза досталась немцу Леону Шеферу, который пробежал дистанцию за 12,22 секунды.
Ранее в беге на 100 метров золото завоевал россиянин Дмитрий Сафронов (11,39 секунды), а его соотечественник Артем Калашян в той же дисциплине принес команде ПКР бронзовую медаль (11,75 секунды).
Делегация спортсменов Паралимпийского комитета России переместилась на третью строчку медального зачета, опередив США. На счету россиян 18 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награда. Первое место занимает сборная Китая, второе – команда Великобритании.
Первый рейс с паралимпийцами из Токио приземлился в Шереметьево
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: