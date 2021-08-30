Российские легкоатлеты взяли золото и бронзу в беге на 100 м на Паралимпиаде

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Он пробежал дистанцию за 11,39 секунды, тем самым поставив мировой рекорд, а его соотечественник Артем Калашян – за 11,75 секунды, принеся делегации спортсменов ПКР бронзу.
Еще один россиянин Давид Джатиев занял четвертое место с результатом 11,82 секунды. Серебро досталось представителю украинской сборной Игорю Цветову, который преодолел дистанцию за 11,47 секунды.
Накануне российская легкоатлетка Анна Сапожникова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в прыжках в длину. В лучшей попытке она показала результат 4,56 метра.
Золото досталось китаянке Вэнь Сяоянь (5,13 метра), а серебро – американке Джалин Робертс (4,65 метра). Спортсменки выступали в категории Т37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).
В настоящее время команда Паралимпийского комитета России занимает четвертое место в медальном зачете соревнований: на ее счету 17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых наград. Первую строчку занимает сборная Китая, за ней идет Великобритания и замыкают тройку США.
Первый рейс с российскими паралимпийцами приземлился в Шереметьево
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: