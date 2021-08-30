Российские легкоатлеты взяли золото и бронзу в беге на 100 м на Паралимпиаде

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Он пробежал дистанцию за 11,39 секунды, тем самым поставив мировой рекорд, а его соотечественник Артем Калашян – за 11,75 секунды, принеся делегации спортсменов ПКР бронзу.

Еще один россиянин Давид Джатиев занял четвертое место с результатом 11,82 секунды. Серебро досталось представителю украинской сборной Игорю Цветову, который преодолел дистанцию за 11,47 секунды.

Накануне российская легкоатлетка Анна Сапожникова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в прыжках в длину. В лучшей попытке она показала результат 4,56 метра.

Золото досталось китаянке Вэнь Сяоянь (5,13 метра), а серебро – американке Джалин Робертс (4,65 метра). Спортсменки выступали в категории Т37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

В настоящее время команда Паралимпийского комитета России занимает четвертое место в медальном зачете соревнований: на ее счету 17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых наград. Первую строчку занимает сборная Китая, за ней идет Великобритания и замыкают тройку США.

