Жданов выиграл бронзу Паралимпиады в плавании на дистанции 200 м вольным стилем

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россиянин Роман Жданов завоевал бронзу в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 58,48 секунды.

Лучший результат показал израильтянин Ами Омер Дадаон – 2.44,84. Серебро досталось японцу Такаюки Судзуки, показавший время 2.55,15.

Соревнования проходили в категории S4. У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

23-летний Роман Жданов является заслуженным мастером спорта России. Пловец начал заниматься спортом в 2013 году. За свою карьеру Жданов завоевал пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира.

На Паралимпиаде в Токио россиянин завоевал золотые медали в плавании на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием, а также бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Ранее россиянин Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 01,65 секунды, установив новый Паралимпийский рекорд.