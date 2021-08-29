На Паралимпийские игры в Токио прибыла заключительная группа спортсменов команды ПКР

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Заключительная группа спортсменов команды Паралимпийского комитета России (ПКР) прилетела в Токио для участия в Паралимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации команды ПКР, исполняющего обязанности президента организации Павла Рожкова.
"В Токио прибыла заключительная группа спортсменов команды ПКР: 14 членов делегации – паратхэквондисты, марафонец-легкоатлет Денис Гаврилов со своим лидером, параканоист Леонид Крылов, а также пловцы Виктория Ищиулова, Никита Казачинер и Елизавета Сидоренко с тренерским составом", – уточнил Рожков.
Согласно требованиям оргкомитета Игр "Токио-2020" спортсмены и персонал должны заселяться в деревню не ранее чем за 5–7 дней до старта соревнований.
"Команда по паратхэквондо проходила заключительные тренировочные сборы во Владивостоке, также во Владивостоке проходил подготовку по индивидуальной программе Леонид Крылов. Марафонцы тренировались в подмосковном Новогорске. Группа пловцов индивидуально завершала заключительный тренировочный сбор в Южно-Сахалинске", – пояснил глава делегации.
Еще одним требованием оргкомитета Паралимпиады стало то, что спортсмены, чьи выступления на Играх подошли к концу, обязаны покинуть Паралимпийскую деревню в течение 48 часов.
"Первая группа спортсменов в количестве пяти человек вылетела в Москву 29 августа. 30 августа в столицу отправятся около 60 членов делегации ПКР. Большая часть команды вылетит из Японии двумя группами – 4 сентября около 180 членов делегации, а 6 сентября – 170", – подытожил Рожков.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
Ранее российская легкоатлетка Анна Сапожникова заняла третье место Паралимпиады в Токио в прыжках в длину. В лучшей попытке она показала результат 4,56 метра.
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