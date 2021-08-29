Пловец Черняев обновил мировой рекорд, взяв золото Паралимпиады на дистанции 100 м брассом

Фото: paralymp.ru
Российский пловец Дмитрий Черняев стал чемпионом Паралимпиады на дистанции 100 метров брассом в классе SB4.
Черняев в финале показал время 1 минута 31,96 секунды, обновив тем самым мировой рекорд, который ранее устанавливал бразилец Даниэл де Фария Диас (1.32,27) в сентябре 2012 года.
Вторым дистанцию преодолел колумбиец Мойзес Фуэнтес Гарсия (отставание – 3,90 секунды), бронза досталась греку Антониосу Цапатакису (+8,24). Второй представитель команды ПКР Александр Мольков (+9,31) пришел четвертым.
Золото Черняева стало 15 в копилке команды на Паралимпийских играх в Токио. Всего российские спортсмены завоевали 47 наград: 15 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовых.
Ранее россиянин Анатолий Шевченко завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо спорта слепых в весовой категории до 100 килограммов на Паралимпийских играх в Токио. Шевченко победил немца Оливера Упманна со счетом 11:0.
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