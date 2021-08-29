Россиянка Муратова завоевала бронзу Паралимпиады в пауэрлифтинге

Фото: paralymp.ru

Россиянка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 79 килограммов.

Спортсменка показала результат 132 килограмма в классе PWL. Золото завоевала нигерийка Боуз Омолайо (141), серебряную медаль получила украинка Наталья Олейник (133).

Данная медаль стала для российских спортсменов 42-й на Паралимпийских играх в Токио. На счету россиян 14 золотых, 7 серебряных и 22 бронзовых наград.

Ранее российский легкоатлет завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по толканию ядра. В финале спортсмен установил два мировых рекорда. Россиянин победил в соревновании в классе F40 с результатом 11,16 метра.