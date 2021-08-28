Россиянин Нагаев завоевал бронзу Паралимпийских игр в фехтовании на рапирах

Фото: paralymp.ru

Российский рапирист Никита Нагаев завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках, одержав победу над итальянцем Маттео Бетти со счетом 15:11.

Спортсмены встретились в категории А, где выступают фехтовальщики, имеющие возможность контролировать свое туловище.

Нагаеву 27 лет, он является серебряным и бронзовым призером мировых состязаний, а также чемпионом Европы. Спортсмен занимается фехтованием более 19 лет. В состав паралимпийской сборной он вошел в 2017 году.

Спортсмены ПКР, на счету которых 12 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград, занимают третью строчку в медальном зачете. На первом месте находится команда Китая (22-14-20), на втором – британцы (13-11-15). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Ранее Россиянка Наталия Буткова стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио на дистанции 150 метров комплексным плаванием. Буткова справилась с дистанцией за 2 минуты, 53,25 секунды.