Россиянка Буткова завоевала бронзу Паралимпиады в комплексном плавании на 150 м

Фото: paralymp.ru

Россиянка Наталия Буткова стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио на дистанции 150 метров комплексным плаванием.

Буткова справилась с дистанцией за 2 минуты, 53,25 секунды.

Первое место завоевала китаянка Ю Лю (2.41,91), второе – ее соотечественница Янфэй Чжоу (2.47,41).

Ранее российский спортсмен Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпиады в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Пловец показал результат 2 минуты 12,17 секунды, установив мировой рекорд.

Владимир Путин 27 августа поздравил золотых медалистов Паралимпиады. Президент пожелал всем спортсменам новых свершений и всего самого доброго.

