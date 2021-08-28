Россиянка Прокофьева выиграла золото турнира по настольному теннису на Паралимпиаде

Фото: facebook.com/RussianParalymp
Россиянка Елена Прокофьева обыграла француженку Леа Ферне, завоевав золотую медаль Паралимпийских игр в настольном теннисе.
Спортсменка выступила в классе 11, к которому относятся лица с интеллектуальными нарушениями.
Матч закончился со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу Прокофьевой.
Ранее золотых медалистов Паралимпиады, одержавших победу в фехтовании на колясках, а также победительницу соревнований по плаванию, поздравил президент Владимир Путин.
Золото в толкании ядра на Паралимпийских играх в Токио завоевал российский спортсмен Альберт Хинчагов. Легкоатлет выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) и продемонстрировал результат 15,78 метра.
Паралимпийский комитет России идет на 3 месте в медальном зачете в Токио
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