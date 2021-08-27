Путин поздравил золотых медалистов Паралимпиады

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Владимир Путин поздравил спортсменов ПКР, одержавших победу в фехтовании на колясках, а также победительницу соревнований по плаванию. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Мужчины завоевали золото командных соревнований шпажистов на Паралимпиаде в Токио. В финале Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов победили сборную Китая – 45–39. Глава государства обратил внимание на сплоченность и умелую тактику спортсменов.

"От души поздравляю вас с триумфальной победой на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Вы достойно представили Россию в командных соревнованиях по фехтованию в дисциплине шпага, продемонстрировав отточенное мастерство, сплоченность и умелую тактику, уверенно обошли сильных соперников. Молодцы!" – говорится в поздравлении.

Он также поздравил Валерию Шабалину, которая выиграла золото Паралимпиады в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14.

"Уважаемая Валерия Андреевна! От души поздравляю вас еще с одним триумфом на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль. Столь блистательный успех – большая, по-настоящему заслуженная награда за ваше мастерство, потрясающее трудолюбие и целеустремленность", – отмечается в опубликованном тексте.

Президент пожелал всем спортсменам новых свершений и всего самого доброго.

Еще одним золотым медалистом Игр стал Альберт Хинчагов. Он выступает в дисциплине "толкание ядра" в категории F37.

На данный момент Паралимпийский комитет России занимает третье место в медальном зачете.

