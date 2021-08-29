Толкатель ядра Гнездилов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

Российский легкоатлет

Фото: paralymp.ru

завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по толканию ядра. В финале спортсмен установил два мировых рекорда.

Уточняется, что российский легкоатлет победил в соревновании в классе F40 с результатом 11,16 метра. В первой попытке из шести Гнездилов побил мировой рекорд, толкнув ядро на 11,02 метра.

Его результат на последней попытке перебил спортсмен из Ирака Гарра Тнаяш, толкнув ядро на 11,15 метра. Затем россиянин вновь побил мировой рекорд – 11,16.

Таким образом, второе место в соревновании занял Гарра Тнаяш, а бронзу получил португалец Мигель Монтейро с результатом 10,76 метра.

Данная медаль стала для российских спортсменов 41-й на Паралимпийских играх в Токио.

Так, в четвертый день соревнований команда Паралимпийского комитета России (ПКР) завоевала четыре золотые и десять бронзовых медалей. Чемпионами Паралимпиады стали легкоатлет Александр Яремчук (бег на 1 500 метров), Елена Прокофьева (настольный теннис), пловцы Роман Жданов (150 метров комплексным плаванием) и Андрей Граничка (100 метров брассом).