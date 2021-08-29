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Спорт

11:56

Россиянин Тарасов выиграл серебро Паралимпиады в плавании на 50 метров вольным стилем

спорт

Фото: paralymp.ru

Россиянин Денис Тарасов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Пловец показал результат 24,99 секунды.

Первым к финишу пришел итальянец Симоне Барлаам (24,71). Бронзу Паралимпиады завоевал американец Джамал Хилл (25,19).

Шестое место на данной дистанции занял россиянин Богдан Мозговой (25,56).

Спортсмены соревновались в категории S9, в которую входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Денису Тарасову 28 лет. Он является заслуженным мастером спорта России и троекратным чемпионом мира. В 2012 году Тарасов стал победителем Паралимпийских игр в Лондоне.

В медальном зачете Паралимпийский комитет России занимает третье место. Российские спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 21 бронзовую награду.

Ранее российский легкоатлет Денис Гнездилов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по толканию ядра. В финале спортсмен установил два мировых рекорда.

Денис Гнездилов установил новый мировой рекорд в толкании ядра

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