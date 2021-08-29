Россиянин Тарасов выиграл серебро Паралимпиады в плавании на 50 метров вольным стилем

Фото: paralymp.ru
Россиянин Денис Тарасов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Пловец показал результат 24,99 секунды.
Первым к финишу пришел итальянец Симоне Барлаам (24,71). Бронзу Паралимпиады завоевал американец Джамал Хилл (25,19).
Шестое место на данной дистанции занял россиянин Богдан Мозговой (25,56).
Спортсмены соревновались в категории S9, в которую входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.
Денису Тарасову 28 лет. Он является заслуженным мастером спорта России и троекратным чемпионом мира. В 2012 году Тарасов стал победителем Паралимпийских игр в Лондоне.
В медальном зачете Паралимпийский комитет России занимает третье место. Российские спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 21 бронзовую награду.
Ранее российский легкоатлет Денис Гнездилов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по толканию ядра. В финале спортсмен установил два мировых рекорда.
Денис Гнездилов установил новый мировой рекорд в толкании ядра
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