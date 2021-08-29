Легкоатлетка Сапожникова завоевала бронзу Паралимпийских игр в прыжках в длину

Фото: paralymp.ru

Российская легкоатлетка Анна Сапожникова заняла третье место Паралимпиады в Токио в прыжках в длину. В лучшей попытке она показала результат 4,56 метра.

Золото завоевала спортсменка из Китая Вэнь Сяоянь (5,13), серебро – американка Джалин Робертс (4,65). Легкоатлетки выступали в категории Т37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Сапожниковой 24 года, она является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств, а, кроме того, чемпионкой Европы. В состав паралимпийской сборной спортсменка вошла в 2013 году.

Спортсмены команды ПКР, заработавшие 15 золотых, 9 серебряных и 27 бронзовых наград, находятся на третьей строчке в общем медальном зачете. Первое место удерживает сборная Китая (43-29-28), вторыми идут британцы (22-18-18). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Ранее российский пловец Дмитрий Черняев стал чемпионом Паралимпиады на дистанции 100 метров брассом в классе SB4. Черняев в финале показал время 1 минута 31,96 секунды, обновив тем самым мировой рекорд.

