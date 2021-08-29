Дзюдоист Шевченко завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио

Фото: paralymp.ru

Россиянин Анатолий Шевченко завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо спорта слепых в весовой категории до 100 килограммов на Паралимпийских играх в Токио.

Шевченко победил немца Оливера Упманна со счетом 11:0.

Эта медаль стала третьей для российских дзюдоистов на Паралимпиаде в Токио. Всего на счету российских спортсменов 14 золотых, 8 серебряных и 22 бронзовых наград.

Ранее бронзовую медаль завоевала российская дзюдоистка Алеся Степанюк в весовой категории до 52 килограммов в классе В3. Россиянка победила японку Юи Фудзивару.

До этого россиянка Виктория Потапова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо среди слепых спортсменов в весовой категории до 48 килограммов на Паралимпийских играх в Токио. Россиянка обошла в соревновании представительницу Тайваня Ли Кай Линь.

