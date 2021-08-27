Дзюдоистка Степанюк завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Фото: paralymp.ru

Российская дзюдоистка Алеся Степанюк завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио в весовой категории до 52 килограммов в классе В3.

Россиянка победила японку Юи Фудзивару оценкой иппон.

Таким образом, на счету российских спортсменов 7 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

Ранее россиянка Виктория Потапова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо среди слепых спортсменов в весовой категории до 48 килограммов на Паралимпийских играх в Токио. Россиянка обошла в соревновании представительницу Тайваня Ли Кай Линь.