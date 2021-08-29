Россиянка Шишова выиграла бронзу в плавании на дистанции 50 м на спине на Паралимпиаде

Фото: paralymp.ru
Россиянка Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 метров на спине. Спортсменка преодолела дистанцию за 57,03 секунды.
Золото Паралимпиады взяла итальянка Арьола Трими (51,34). Второй к финишу пришла британка Элли Чаллис (55,11).
На пятом месте оказалась россиянка Зоя Щурова (1.00,25). Спортсменки соревновались в категории S3, к ней относят атлетов с серьезными нарушениями конечностей, включая квадриплегию от травмы спинного мозга, тяжелый церебральный паралич и множественные ампутации.
Юлии Шишовой 24 года. Она является мастером спорта России международного класса. В 2020 году Шишова выиграла чемпионат Европы.
Ранее россиянин Денис Тарасов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, показав результат 24,99 секунды.
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