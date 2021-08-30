Мозговой завоевал золото на Паралимпиаде в плавании на дистанции 100 м на спине

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Россиянин Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине.
Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 01,65 секунды, установив новый Паралимпийский рекорд.
Россиянин выступал в категории S9, в которую входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.
Серебряную медаль завоевал белорус Егор Щелканов (1.01,96), бронзовую – австралиец Тимоти Ходж (1.02,16).
Таким образом, на счету российских спортсменов 16 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых наград.
Ранее золотые медали завоевали пловец Дмитрий Черняев на дистанции 100 метров брасом, а также легкоатлет Денис Гнездилов в толкании ядра.
Серебро досталось пловцам Денису Тарасову и Анне Крившиной – оба выступали в дистанции 50 метров вольным стилем.
Пловец Черняев завоевал золото Паралимпиады на дистанции 100 м брассом
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