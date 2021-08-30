Россиянка Сафонова выиграла серебряную медаль Паралимпиады по настольному теннису

Фото: PA/TASS/Bob Martin for OIS

Россиянка Виктория Сафонова выиграла серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио по настольному теннису.

В финальном матче спортсменка Паралимпийского комитета России (ПКР) уступила представительнице Нидерландов Келли ван Зон. Игра состояла из 5 раундов и закончилась со счетом 2:3 в пользу соперницы Сафоновой.

Уточняется, что российская спортсменка выступала в классе 7 для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

На счету команды ПКР 15 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых наград. Российские спортсмены занимают четвертое место в медальном зачете.

До этого россиянка Маляк Алиева выиграла серебряную медаль по настольному теннису на Паралимпиаде в Токио. Спортсменка выступала в классе 6, к которому относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.