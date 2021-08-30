Россиянка Алиева выиграла серебряную медаль по настольному теннису на Паралимпиаде

Фото: Zuma\TASS/Simon HastegÃƒâ€¦Rd

Россиянка Маляк Алиева выиграла серебряную медаль по настольному теннису на Паралимпиаде в Токио. Спортсменка выступала в классе 6, к которому относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

В финальной встрече Алиева уступила украинке Марине Литовченко. Матч завершился со счетом 6:11, 4:11, 3:11.

Таким образом, на счету команды Паралимпийского комитета России (ПКР) 15 золотых, 10 серебряных и 28 бронзовых наград. Российские спортсмены занимают четвертое место в медальном зачете.

Накануне золотые медали завоевали пловец Дмитрий Черняев на дистанции 100 метров брасом, а также легкоатлет Денис Гнездилов в толкании ядра. Серебро досталось пловцам Денису Тарасову и Анне Крившиной – оба выступали в дистанции 50 метров вольным стилем.

Между тем бронзовые награды команде ПКР принесли легкоатлеты Виталий Гриценко, Роман Тарасов и Анна Сапожникова, а также дзюдоист Анатолий Шевченко, пауэрлифтер Вера Муратова, пловцы Юлия Шишова и Владимир Даниленко, лучники Степанида Артахинова и Баир Шигаев.