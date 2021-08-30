Пловчиха Шишова завоевала бронзу на Паралимпиаде на дистанции 100 м вольным стилем

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Россиянка Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Спортсменка показала результат 1 минута 49,63 секунды в категории S3, в которой выступают атлеты с нарушениями конечностей, в том числе квадриплегией от травмы спинного мозга, тяжелым церебральным параличом и множественными ампутациями.

Золотую медаль завоевала итальянка Арьола Трими (1.30,22), серебро взяла американка Линне Смит (1.37,68).

Таким образом, на счету российских спортсменов 17 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награда.

Ранее россиянин Богдан Мозговой завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 01,65 секунды, установив новый паралимпийский рекорд.

