Николаев завоевал золото на Паралимпиаде в плавании на дистанции 400 м вольным стилем

Фото: facebook.com/RussianParalymp

Россиянин Андрей Николаев завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.

Спортсмен показал результат 4 минуты 25,16 секунды.

Серебряную медаль завоевал итальянец Альберто Амодео, бронза досталась американцу Мэтью Торресу.

Пловцы выступали в категории S8 среди лиц с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Таким образом, на счету российских спортсменов 23 золотых, 12 серебряных и 33 бронзовые награды.

Ранее россиянин Богдан Мозговой завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 01,65 секунды, установив новый паралимпийский рекорд.

