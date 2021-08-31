Николаев завоевал золото на Паралимпиаде в плавании на дистанции 400 м вольным стилем

Фото: facebook.com/RussianParalymp
Россиянин Андрей Николаев завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.
Спортсмен показал результат 4 минуты 25,16 секунды.
Серебряную медаль завоевал итальянец Альберто Амодео, бронза досталась американцу Мэтью Торресу.
Пловцы выступали в категории S8 среди лиц с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.
Таким образом, на счету российских спортсменов 23 золотых, 12 серебряных и 33 бронзовые награды.
Ранее россиянин Богдан Мозговой завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 01,65 секунды, установив новый паралимпийский рекорд.
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